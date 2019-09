Zimbabwes tidligere præsident, Robert Mugabe, er død i en alder af 95, skriver BBC.

Hans familie bekræfter overfor den britiske nyhedsstation, at han sov ind efter lang tids sygdom.

Følg reaktionerne på dødsfaldet her:

Mugabe var ved magten i det afrikanske land i mere end 30 år. Han blev premierminister i 1980, og fra og med 1987 sad han tungt på præsidentposten.

I 2017 tvang et militærkup ham til at træde tilbage. Herefter blev han sat i husarrest af Zimbabwes militær.

Zimbabes mangeårige leder Robert Mugabe modtager behandling på et hospital i Singapore, oplyser landets nuværende præsident. På billedet ses Mugabe tale til pressen efter valget i august. Jekesai Njikizana/Ritzau Scanpix Vis mere Zimbabes mangeårige leder Robert Mugabe modtager behandling på et hospital i Singapore, oplyser landets nuværende præsident. På billedet ses Mugabe tale til pressen efter valget i august. Jekesai Njikizana/Ritzau Scanpix

Indtil da havde han gjort sig bemærket for sin autoritære politik og konfrontatoriske linje over for Vesten.

Hans styre er ofte blevet mødt med international fordømmelse på grund af undertrykkelse af landets hvide mindretal.

Omstridte landbrugsreformer under Mugabes regeringstid resulterede i store økonomiske problemer i det tidligere velstående land i det sydlige Afrika.

I flere år har Mugabe ifølge vedvarende og ubekræftede rygter lidt af alvorlig prostatakræft. Han har derfor flere gange modtaget behandling i Singapore.