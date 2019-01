Følg debatten frem mod mistillidsafstemningen på direkte tv herover. Tirsdag aften led Theresa May er svigende nederlag, da hendes brexit-aftale blev nedstemt i det britiske parlament.

Allerede dagen derpå skal den hårdt prøvede premierminister kæmpe for sit politiske liv.

Oppositionens leder, Jeremy Corbyn fra Labour, der kalder Mays nederlag for »katastrofalt,« bad umiddelbart efter Mays nederlag i brexit-afstemningen om en mistillidsafstemning mod regeringen.

Afstemningenfinder sted onsdag omkring klokken 20 dansk tid, men allerede nu er debaten i parlamentet i fuld gang.

Oppositionsleder Jeremy Corbyns (Labour) tale blev fulgt på storskærm af folkeskaren foran parlamentet. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA Vis mere Oppositionsleder Jeremy Corbyns (Labour) tale blev fulgt på storskærm af folkeskaren foran parlamentet. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA

Hvis May og regeringen taber mistillidsafstemningen, skal der findes en ny regering i løbet af to uger.

Lykkes det ikke at finde flertal for en ny regering, inden de to uger er gået, skal der udskrives valg.

Kort tirsdagens afstemning fortalte May, at det vil være på sin plads at teste, om regeringen stadig har parlamentets støtte til at fortsætte.

»Først er vi nødt til at bekræfte, om denne regering stadig har tillid i Underhuset,« sagde Theresa May i parlamentet efter sit gigantiske nederlag.

»Jeg tror, at den har, men grundet omfanget og betydningen af aftenens afstemning, er det rigtigt, at andre har muligheden for at teste det spørgsmål, hvis de ønsker det,« fortsatte hun.

Det ventes dog, at regeringen får støtte til at fortsætte, lyder vurderingen fra flere iagttagere.

Alligevel er kaosset i Storbritannien totalt - ikke mindst, da nederlaget til May var nærmest lammetævende stort.

Uanset resultatet af mitillidsafstemningen venter der Theresa May - eller hendes afløser på posten som premierminister - en kæmpe opgave: at finde frem til en skilsmisseaftele med EU, som er spiselig for både det britiske parlament og EU.