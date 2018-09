Klik på billedet for at starte livestreamen

Apples direktør Tim Cook går på scenen klokken 19.00 dansk tid onsdag aften, når den årlige iPhone-præsentation løber af stablen.

I år forventes det, at elektronikgiganten vil løfte sløret for tre nye iPhones, som I kan læse mere om her. B.T. sidder klar fra klokken 19.00 i livebloggen herunder, hvor vi vil viderebringe alle de spændende nyheder.