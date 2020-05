I et nyt forsøg skal rumkapslen 'Crew Dragon' lørdag aften sendes ud i rummet.

Det sker, efter opsendelsen af den amerikanske raket 'SpaceX Falcon 9' og den tilkoblede rumkapsel, blev udskudt blot 17 minutter inden planlagt affyring onsdag.

Dengang oplyste den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, at vejret over affyringsrampen i Florida var for dårligt, og billeder fra rampen viste, at mørke skyer havde samlet sig over raketten.

Derfor blev den planlagte affyring afblæst og udskudt til lørdag.

Det er de to amerikanske astronauter, Robert L. Behnken og Douglas G. Hurley, der trækker i astronauttøjet, når 'Crew Dragon' skal sendes afsted.

Det er den amerikanske milliardær og ejer af bilmærket Tesla og rumfartsselskabet SpaceX, Elon Musk, som står bag den planlagte opsendelse sammen med Nasa.

Det er første gang i ni år, at USA sender en bemandet raket ud i rummet fra amerikansk jord. Og det er første gang nogensinde, at et privat selskab står bag en opsendelse, hvis det lykkes.

