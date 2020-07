Efter planen opsender Nasa i dag endnu en robot til Mars. Perseverance, som den nye rover hedder, bliver den femte marsrobot, Nasa sender op. Den skal blandt andet lede efter liv på planeten.

Det er planen, at roveren skal lande på Mars i februar 2021.

Selve affyringen af raketten er planlagt til klokken 13.50, hvis vejret og forholdene tillader det. Raketten skal opsendes inden klokken 15.50 dansk tid, ellers bliver affyringen udsat.

Rumfartøjet har også lidt dansk islæt.

Danmarks Tekniske Universitet har leveret et instrument, der skal sidde for enden af en robotarm på Mars-roveren.

»Det skal affotografere klippeoverflader på Mars for at finde de mest interessante områder af klippen. Bagefter skal de udvalgte områder af klippen undersøges nærmere med en røntgenstråle,«

fortæller adjunkt på DTU Space, David Arge Klevang Pedersen, som har været med til at udvikle instrumentet.

Det danskbyggede udstyr hører under et af Mars-roverens hovedinstrumenter, kaldet PIXL, som ifølge NASA har til formål at lede efter tegn på fortidigt mikrobielt liv på Mars.

Signalet leveres af Nasa.