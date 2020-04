En af Norges rigeste mænd - Tom Hagen - er blevet anholdt og sigtet for at have dræbt sin egen hustru, Anne-Elisabeth Hagen, der har været forsvundet i halvandet år.

Onsdag middag bliver Tom Hagen fremstillet i retten, hvor han kræves varetægtsfængslet. Du kan følge udviklingen i sagen i LIVE-bloggen herunder: