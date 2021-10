Fem personer blev onsdag aften dræbt og to andre alvorligt såret, da en mand begyndte at skyde efter folk med bue og pil i Kongsberg sydvest for Oslo.

En 37-årig dansk statsborger bosat i byen er siden blevet anholdt og sigtet af politiet i forbindelse med angrebet. Du kan følge situationen løbende i vores liveblog herunder: