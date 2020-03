Den frygtede coronavirus fortsætter med at sprede sig. Mere end 4.000 personer har mistet livet til sygdommen, mens over 113.000 meldes smittet på verdensplan. Over 63.000 af de smittede er raskmeldt. 90 har fået konstateret covid-19 i Danmark.

Følg udviklingen i LIVE-bloggen herunder.