Den franske hovedstad, Paris, og store dele af landet er tirsdag centrum for et massivt kaos – og forventningen er, at det blot bliver værre, som mørket falder på.

Tusindvis er på gaden, hvor de markerer en tydelig utilfredshed mod den franske regering, særligt præsident Macron. Følg uroliglighederne LIVE her: