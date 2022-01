Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, har mandag modtaget en rapport om påståede sammenkomster og fester på premierministerens kontor under den britiske coronanedlukning.

Og premierministeren vil herefter komme med en udtalelse og besvare spørgsmål om sagen i parlamentet, som sendes live øverst på artiklen.

Den britiske premierminister Boris Johnson har mandag fået en version af den rapport, som embedsmanden Sue Gray har lavet om de mange historier om fester i Downing Street 10 under coronanedlukningen.

Der er tale om 20 tilfælde af sammenkomster, både i Downing Street 10 og i andre ministerier, på tidspunkter, hvor den brede befolkning havde fået forbud mod at samles.

Du kan læse mere om festerne og presset på Boris Johnson her.

Johnson har undskyldt for at have holdt og deltaget i en række fester og sammenkomster, på tidspunkter hvor Storbritannien var lukket ned på grund af corona. Han har dog også sagt, at han ikke vil trække sig fra sin post.

De mange sager, der belaster premierministeren, har ikke kun fået oppositionspartiet Labour til at kræve hans afgang. Også nogle af Johnsons egne konservative partifæller vil af med ham.

Hvis 54 konservative medlemmer af parlamentet skriver under på, at de har mistet tilliden til Johnson, udløser det en tillidsafstemning i partiet.