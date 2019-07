Den amerikanske TV-stjerne Lori Loughlin fra serien 'Hænderne Fulde' risikerer stadig over ti års fængsel. Men Loughlins to voksne døtre Bella og Olivia har nu i det mindste tilgivet deres mor.

I søndags fyldte Lori Loughlin, der angiveligt betalte tre og en halv millioner kroner i bestikkelse for at få sine børn ind på det fine University of Southern California, 55 år. Og på moderens Facebook-hjemmeside skrev datteren Bella (20):

»Tillykke med fødselsdagen, mor. Jeg elsker dig.«

Få minutter senere tilføjede lillesøster Olivia på 19 år: »Ditto her - min familie.«

Lori Loughlin er kendt for sin rolle som 'Tante Becky' i serien 'Hænderne fulde'.

I flere måneder har døtrene ellers været tavse på samtlige sociale medier. Og ifølge både People Magazine og New York Post havde både Olivia og Bella Giannulli slået hånden af deres mor.

Efter skandalen blev afsløret 12. marts, droppede begge piger således deres uddannelse. Og Olivia Giannulli mistede sin internet mode- og makeup-business, der ellers havde gjort hende til en rig kvinden.

Ifølge FBI betalte Lori Loughlin og hendes mand, modedesigner Mossimo Giannulli det, der svarer til 3,5 millioner danske kroner for at få deres børn optaget på universitetet, der er kendt for sine nærmest umulige adgangskrav.

Flere optagelsesprøver blev forfalsket og under falske omstændigheder blev begge døtre optaget som elitemedlemmer af skolens præstigefulde ro-hold.

Olivia (19) og Bella (20) Gianulli har tilgivet deres mor, Lori Loughlin. Stjernen fra tv-serien 'Hænderne fulde' fyldte 55 år i søndags.

Problemet er, at hverken Bella eller Olivia kan ro. Og da Lori Loughlin og Mossimo Giannulli i april blev tilbudt et forlig, sagde de nej-tak.

Retssagen imod Hollywoodparret skal starte senere på året. Og ifølge People Magazine risikerer både Lori Loughlin og Mossimo Giannulli op til ti års fængsel.

Hverken Olivia eller Bella Giannulli kendte angiveligt til forældrenes bedrag. Men ifølge mediet TMZ er deres liv forandret for altid.

I dag lader både Bella og Olivia dog til at have tilgivet deres mor.

Felicity Huffman (Desperate husmødre) har i modsætning til Lori Loughlin erklæret sig skyldig. Huffman indrømmer, at hun snød for at få sin datter optaget på det fine Southern California University.

Skuespillerinden Felicity Huffman, der er kendt fra seiren 'Desperate husmødre', er også anklaget i samme sag. Men i modsætning til Loughlin sagde Huffman ja-tak til anklagemyndighedens forlig. Hun slipper derfor med en kort fængselsstraf og en bøde. Og i modsætning til Lori Loughlin er Huffman ikke længere sortlistet i Hollywood.

Således har Felicity Huffmans nyeste film 'Otherhood' snart premiere på Netflix.