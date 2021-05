Det fortsætter med at skabe røre, at Hviderusland søndag tvang et fly med retning mod Litauen til at lande.

Litauen har fredag udvist to hviderussiske diplomater fra landet.

Det sker, efter at Hviderusland søndag tvang et Ryanair-fly til jorden, da det var på vej fra Grækenland til Litauen.

Hvideruslands aktion har ført til skarp kritik fra Litauen og øvrige EU-lande.

Det er Litauens udenrigsministerium, der fredag i en udtalelse fortæller om udvisningen. På Twitter tilføjer udenrigsminister Gabrielius Landsbergis:

- To hviderussiske efterretningsofficerer, der arbejdede under diplomatisk dække, er blevet bedt om at forlade Litauen. Nej tak og farvel.

Det var to hviderussiske kampfly, der søndag i sidste uge fik omdirigeret Ryanair-flyet, da det befandt sig i hviderussisk luftrum.

Hvideruslands forklaring lød, at der var en "sikkerhedstrussel" om bord.

Reelt menes årsagen at være, at den hviderussiske aktivist Roman Protasevitj var om bord på flyet. Protasevitj, der har været efterlyst af regeringen, blev anholdt, da flyet landede i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

EU's stats- og regeringsledere arbejder i øjeblikket på at ramme Hviderusland med nye sanktioner efter episoden.

Det var angiveligt Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, der beordrede omdirigeringen af flyet med Protasevitj om bord.

Lukasjenko har haft magten i Hviderusland siden 1994.

Der har været store demonstrationer mod ham siden august sidste år, hvor der var valg i Hviderusland. Lukasjenko hævder, at han vandt valget klart, mens oppositionen mener, at der blev svindlet.

Lukasjenkos påståede valgsejr er da heller ikke anerkendt af det internationale samfund.

/ritzau/AFP