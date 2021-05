Det har medført stor røre, at Hviderusland søndag tvang et fly på jorden for at anholde efterlyst aktivist.

Det baltiske land Litauen har forbudt alle flyvninger til og fra landets lufthavne gennem hviderussisk luftrum.

Det siger transportminister Marius Skuodis på et regeringsmøde i den litauiske hovedstad, Vilnius. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Beslutningen sker, efter at et Ryanair-fly på vej fra græske Athen til Vilnius blev tvunget ned på jorden af Hviderusland.

Den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, gav ifølge statsligt tv personligt ordre til, at to kampfly skulle gå på vingerne og eskortere Ryanair-flyet ned, da det var i hviderussisk luftrum søndag eftermiddag.

Ifølge Hviderusland var der en 'sikkerhedstrussel' mod flyet.

Om bord var den hviderussiske oppositionsaktivist Roman Protasevitj, der lever i eksil i Litauen. Han blev anholdt efter den tvungne mellemlanding i den hviderussiske hovedstad, Minsk.

Den 26-årige aktivist er efterlyst i Hviderusland, hvor han har været redaktør på oppositionens medie Nexta.

Den hviderussiske manøvre har affødt store reaktioner fra flere vestlige ledere og ministre, der alle fordømmer handlingen.

Blandt dem er den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S).

»Det er en ekstremt alvorlig situation og fuldstændig uacceptabelt, at Belarus tvinger et civilt passagerfly ned og bryder alle sikkerhedsregler for international luftfart og ovenikøbet anholder en passager om bord på flyet.«

Kofod kalder Hviderusland for Belarus som symbol på opbakningen til civilbefolkningen, der kæmper mod landets præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, meddeler, at han vil foreslå at indstille alle flyvninger mellem EU-lande og Hviderusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det skal ske, indtil den anholdte aktivist er anholdt.

