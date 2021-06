Hvad der skulle have været en hyggelig middag, endte som et mareridt.

Det startede ellers godt for norske Lise Vermelid Kristoffersen. Hun havde fået en opskrift fra sin svigerinde, som skulle afprøves. Pitabrød med kikærter, som skulle serveres med grøn mos bestående af avocado, hvidløg, limebønner og diverse krydderier. Det skriver det norske medie kk.no.

Men i stedet for at købe limebønnerne i lage, som svigerinden plejer at gøre, valgte Lise Vermelid Kristoffersen at købe dem tørre og lægge dem i blød. Og her gik det åbenbart galt.

For efter et par bidder af retten måtte Lise Vermelid Kristoffersen og ægtefællen skubbe tallerkenerne fra sig. Maden smagte nemlig meget mystisk. Og et par bidder var mere end rigeligt til at gøre dem begge syge.

»Da jeg efter noget tid har kastet op gentagne gange, beslutter vi, at det er en god idé at ringe ind til Giftinformationen. Jeg havde håbet på, at de ville sige, at det ville gå over af sig selv, men vi fik besked på at tage direkte til akutmodtagelsen, da vi kunne være cyanidforgiftet,« fortæller Lise Vermelid Kristoffersen til mediet.

En forgiftning, der kan hæmme ilt- og energiomsætningen i kroppen og i værste fald give en alvorlig forgiftning med en dødelig udgang.

Lise Vermelid Kristoffersens mand reagerede ikke på limebønnerne før en rum tid efter, men Lise blev tiltagende dårligere og endte med at kaste blod op. Heldigvis nåede parrets treårige ikke at smage på limebønne-mosen.

Lise og ægtemanden måtte tilbringe en nat på sygehuset under observation. Hos Giftinformationen i Norge, fortæller de, at det ikke er sikkert, at der er tale om cyanidforgiftning, da den meget sjældent opstår i forbindelse med mad, men at det heller ikke kan udelukkes.