Blev Lily Peters myrdet af en dreng, hun kendte?

En chokerende forsvindingssag udspiller sig i disse dage i Wisconsin i USA, og lige nu tyder det på, at den har udviklet sig til en drabssag.

Søndag aften forlod den tiårige pige sin tantes hus for at gå den korte vej til sit hjem.

Få timer senere blev hun meldt savnet af sine forældre, og mandag morgen blev liget af deres datter fundet i et skovområde tæt på en vandresti i Chippewa Falls i Wisconsin.

Boy is arrested for murder of Wisconsin girl Lily Peters, 10, https://t.co/qS4zLoDwyP — Daily Mail US (@DailyMail) April 27, 2022

Tirsdag fortalte det lokale politi, at »en ung« var blevet anholdt i sagen.

»Den mistænkte er ikke en fremmed,« lød det tirsdag fra politichef Matthew Kelm på et pressemøde ifølge flere amerikanske medier. Blandt dem New York Post og USA Today.

»Den mistænkte kendte offeret,« tilføjede han.

Politiet vil ikke komme nærmere ind på, hvilken relation den mistænkte havde til Lily, og det er heller ikke blevet oplyst, hvor gammel han er.

Lily Peters, 10, was found dead near Leinenkugel Brewery in Chippewa Falls, WI. A juvenile suspect has been arrested in connection with her murder. https://t.co/gDsHU7y8UJ — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) April 27, 2022

Det blev dog understreget, at der på grund af offerets relation til den formodede gerningsmand ikke er fare for lokalsamfundet.

Politiet har fået omkring 200 tip i sagen, som nu bliver efterforsket som en drabssag.