En lille perleugle har overlevet den mere end 270 kilometer lange rejse fra skoven i Oneonta i New York til Rockefellercenteret i midten af storbyen New York. Den tilbragte rejsen i det kæmpestore juletræ, som ifølge traditionen er blevet rejst på stedet.

Nu er den anbragt på et refugium for vilde fugle, efter at den var blevet opdaget i juletræet.

Fuglen blev opdaget af nogle af de arbejdere, der transporterede det 23 meter høje grantræ fra Oneonta til byen New York.

»Det er en historie, som kunne være taget ud af en film,« siger direktøren for refugiet, Ellen Kalish, der nu tager sig af den lille ugle, som har fået navnet – Rockefeller.

Den meget lille ugle i en redningsmands hænder. Foto: RAVENSBEARD WILDLIFE CENTER

Efter at uglen blev afleveret til Ellen Kalish på vildtfuglerefugiet, begyndte personalet der at give den både vand og mad.

Den får alle de mus, den kan æde. Den hverken åd eller drak, mens den tilbragte de tre dage på vejen med juletræet.

»Det er et under, at den ikke er blevet mast,« siger Ellen Kalish. Det skriver BBC.

Selv om Rockefeller er en meget lille ugle, er han faktisk fuldvoksen. Den lille perleugle er en af de mindste ugler i det nordvestlige USA. Den bliver normalt ikke højere end 21 centimeter.

Den lille perleugle i en kasse, efter at den var rejst med juletræet 270 kilometer fra Oneonta til Rockefellercenteret i New York City uden at blive opdaget. Foto: RAVENSBEARD WILDLIFE CENTER

»Det er en meget ineressant art,« siger Ellen Kalish. De opererer, som alle ugler, om natten, og man ser dem ikke, medmindre man kigger godt efter. Nogle migrerer sydpå om vinteren, andre gør ikke.

Der findes omkring to millioner af arten lille perleugle i USA, så Rockefeller skal nok klare sig, selv om den ikke kommer helt tilbage til Oneonta. »Den finder en ny mage hvert år, og livet fortsætter,« siger Kalish.

»Med alt det dårlige nyt, vi har hørt i 2020, så var redningen af denne lille ugle en historie, der trængte til at blive delt,« siger Ellen Kalish.

Den lille ugle er blevet sat fri i sit naturlige element tirsdag aften.