DotNU.

De to undselige bogstaver 'n u' er blevet kernen i en strid mellem den lille stillehavsø Niue og en amerikansk forretningsmand.

Ifølge The New York Times og TV 2 afgav øen tilbage i 90erne rettighederne til domænenavnet .nu til Bill Semich.

Til gengæld sørgede han for, at den lille ø, som har selvstyre under New Zealand, fik gratis internet.

Siden har det vist sig at være en rigtig god forretning – for forretningsmanden.

I tidens løb har '.nu' nemlig indbragt små 35 millioner kroner om året.

Mange danske, hollandske og svenske hjemmesider har nemlig en adresse, der ender på netop de to ord.

Af samme grund har Semich for længst solgt domænenavnet videre til den svenske virksomhed Internetfonden.

The South Pacific island of Niue says it was cheated out of .nu, a domain that turned out to be very lucrative on the other side of the world. Nu means now in Swedish, Danish and Dutch, and thousands of Scandinavians registered websites with that suffix. https://t.co/5rjiVl6TWw — The New York Times (@nytimes) February 21, 2024

Nieu, der er lidt mindre end Langeland og kun har omkring 2000 indbyggere, føler sig snydt. Tilbage i 2018 sagsøgte øen svenskerne med det argument, at de var gået glip af omkring en milliard kroner.

En domstol i Stockholm afviste sagen, men Niue ankede.

I 2022 afgjorde den svenske højesteret, at sagen kunne føres.

Derfor kræver Niue rettighederne til domænenavnet og en erstatning på 200 millioner kroner.

Svenskerne afviser kritikken, men på Nieu helmer de ikke.

»Vi er ofre for digital kolonialisme. Dette domæne – .nu – anerkender Niue som et suverænt land. Så vigtigt er det for vores identitet,« siger Niues premierminister, Dalton Tagelagi, til The New York Times.