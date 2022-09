Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

33 kasser med klassificerede dokumenter blev beslaglagt af FBI i Trumps private hjem Mar-a-Lago i Florida.

Derfor har Donald Trump nu fået det amerikanske justitsministerium og en retssag på halsen.

Men nu er der godt nyt for Trump i den sag. Det skriver CNN.

En føderal dommer har imødekommet tidligere præsident Donald Trumps anmodning om at udpege en 'special master' til at gennemgå de materialer, som FBI beslaglagde fra Mar-a-Lago i sidste måned.

Beslutningen fra den Trump-udnævnte distriktsdommer Aileen Cannon er en væsentlig sejr for den tidligere præsident, lyder det i amerikanske medier.

»Som en funktion af sagsøgers tidligere stilling som præsident for USA, er stigmatiseringen forbundet med anfaldet i en liga for sig selv. En fremtidig anklage, i en hvilken som helst grad baseret på ejendom, der burde returneres, ville resultere i skade på omdømme af en helt anden størrelsesorden,« skrev Cannon i en erklæring.

Foto stillet til rådighed af det amerikanske justitsministerium, der angiveligt viser eksempler på nogle af de dokumenter, som FBI fandt tilbage under ransagningen Trumps hjem i Palm Beach, Florida, USA. Foto: DEPARTMENT OF JUSTICE HANDOUT Vis mere Foto stillet til rådighed af det amerikanske justitsministerium, der angiveligt viser eksempler på nogle af de dokumenter, som FBI fandt tilbage under ransagningen Trumps hjem i Palm Beach, Florida, USA. Foto: DEPARTMENT OF JUSTICE HANDOUT

Cannon beordrede, at en tredjepartsadvokat, uden for regeringen, blev hentet ind for at gennemgå de materialer, der blev taget fra Trumps hjem og feriested i Florida.

Det forhindrer også justitsministeriet i at fortsætte sin gennemgang af de materialer, der er beslaglagt fra Mar-a-Lago 'i afventning af færdiggørelsen af ​​'special masters' gennemgang eller yderligere retskendelse.

Begge sider af sagen har indtil fredag ​​til at nominere en 'special master'-kandidat.

Her er en oversigt over nogle af de beslaglagte dokumenter: