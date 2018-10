En otte-årig pige er blevet kendt i hele verden, efter hun i sommer fandt et sværd fra før vikingetiden, mens hun var ude at svømme i en sø i Sydsverige.

»Jeg troede først, det var en kæp. Men så havde den et håndtag som et sværd, og så løftede jeg den op og råbte: ’Far, jeg har fundet et sværd!’,« siger Saga Nevecek til den svenske avis Värnamo Nyheter.

Og det var noget af et sværd, hun fik hevet ud af mudderet på bunden af søen. Først vurderede lokale eksperter sværdet til at være 1.000 år gammelt. Det er siden blevet opjusteret til 1.500 år, hvilket betyder, at det er fra jernalderen.

Fundet er så bemærkelsesværdigt, at de lokale museer med vilje undlod at melde noget ud, før der var gået et par måneder. De frygtede ganske enkelt, at søen – som hedder Vidöstern - ville blive bestormet af amatører med hang til skattejagt.

Arkæologer og dykkere har afsøgt søen Vidöstern siden den 3. oktober. Det har resulteret i, at de også har fundet en 1.500 år gammel broche. Foto: Jönköping Läns Museum Vis mere Arkæologer og dykkere har afsøgt søen Vidöstern siden den 3. oktober. Det har resulteret i, at de også har fundet en 1.500 år gammel broche. Foto: Jönköping Läns Museum

»Hvordan sværdet er endt der, det aner vi faktisk ikke,« siger Mikael Nordström, som er ekspert ved Jönköping Läns Museum, der har undersøgt sværdet.

Det er 85 centimeter langt og ekstremt rustent, men alligevel kalder Mikael Nordström fundet ’spektakulært’ og sværdet ’usædvanligt godt bevaret’.

Umiddelbart troede arkæologer, at sværdet lå på bunden af søen, fordi en rig adelsmand var blevet begravet på stedet. Den teori tror de ikke længere på.

I stedet har dykkere og arkæologer siden den 3. oktober været i gang med at gennemgå søen for at finde ud af, om der er tale om gravsteder, om der er foregået rituelle drab, eller om det ganske enkelt er ting, der er gået tabt med tiden.

Under gennemsøgningen har arkæologer også fundet en broche – den dateres til at være fra år 400.

Sværdet er nu overdraget til et hold, som skal arbejde med at renovere det. Der går op til et år, før det sjældne fund kan fremvises for offentligheden.

Den lille pige bliver hyldet i Sverige for sit fund. På sociale medier bliver hun kaldt ’Dronningen af Sverige ’ – med slet skjult henvisning til Kong Arthur, der hev sværdet op af stenen.

Også engelske og amerikanske medier har skrevet om den lille piges fund.