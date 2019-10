June Love Agosto, en pige på to år, har mistet livet efter, at hendes mor efterlod hende i en varm bil i fem timer.

Det skete i Torrance i Californien, hvor moren efterlod sin datter i bilen for at drikke alkohol med en ven.

Den lille pige kunne ikke klare de fem timer alene i bilen, fordi hendes mor havde skruet op for varmen, mens vinduerne var lukket. Derudover havde hun placeret June Love Agosto under et tæppe.

Den amerikanske mor har fortalt politiet, at hun drak sammen med en ven i en anden bil, hvorefter hun faldt i søvn. Det skriver Fox 11.

Hun fandt sin datter med brandsår på kroppen, da hun vågnede igen. Herefter prøvede hun at køle hende ned med vand.

Hjælp blev tilkaldt til den to-årige pige, hvorefter hun blev kørt på hospitalet, men hendes liv var ikke til at rede.

Moren er i politiets varetægt, mens man efterforsker ulykken, der kostede den lille pige livet.

Jessica Peterson-Burns, der er gudmor til June Love Agosto, fortæller, at familien er knust efter den tragiske episode.

En GoFundMe-side er blevet oprettet for June Love Agosto, hvor man kan donere penge, som skal hjælpe med at betale begravelsesomkostningerne.

Siden er blevet oprettet på vegne af Garry, der er far til den lille pige.

Familien skriver, at June Love Agosto nu er blevet 'en engel i himlen'.

På nuværende tidspunkt er der doneret omkring 2.500 dollars via GoFundMe-siden. Det svarer til ca. 17.000 kroner.