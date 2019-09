Landsbyen Uttakleiv på øgruppen Lofoten i Norge har modtaget en pris.

Prisen, der blev uddelt af Norges landbrugs- og fødevareminister Olaug Bollestad, skyldes landsbyens tiltag for at sikre miljøet omkring landsbyen.

Blot 22 indbyggere er der i Uttakleiv, men årligt tiltrækker den lille landsby og de omkringliggende fjelde, der har været befolket siden stenalderen, knap 200.000 turister.

For at forhindre, at de mange turister skal svine for meget og ødelægge naturen, har indbyggerne i Uttakleiv på eget initiativ oprettet toiletfaciliteter og affaldsstationer, så turisterne har et sted at gøre af deres affald, skriver NRK.

Landbrugs- og fødevareminister i Norge Olaug Bollestad udtrykker begejstring over indbyggernes initiativ, der har formået at tage hånd om landskabet på en bæredygtig måde, fortæller han til mediet.

Prisen, som indbyggerne har modtaget af ministeren, kaldes for 'Den nationale kulturlandskabspris' og begrundes med landsbyens bæredygtige udvikling mod slitage og forurening.

Foruden toiletfaciliteter og affaldsstationer har indbyggerne på Uttakleiv gjort plads til, at turisterne kan parkere deres biler, opsætte deres telte samt tømme deres toiletspande et forsvarligt sted.

Derudover arbejdes der på en udkigspost og digitale vandrestier, hvor de besøgende vil kunne få informationer på deres mobiltelefoner, mens de går på stien.

Nordlys kan også opleves i Uttakleiv. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Formanden for indbyggerne på Uttakleiv, Ståle Olsen, fortæller til NRK, at han blev meget overrasket, da han hørte, at Uttakleiv skulle modtage en pris for de nye tiltag.

»Jeg blev meget overrasket, da jeg hørte, at vi havde modtaget prisen,« siger han og fortsætter:

»Det er meget rart, at der bliver lagt mærke til arbejdet,« fortæller han til mediet.

Ståle Olsen fortæller samtidig, at han forventer endnu flere turister i fremtiden, men fortæller, at landsbyen bare må gøre sit bedste for at følge med.