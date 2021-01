Portræt af ung mand fra Firenze af renæssancekunstner Botticelli solgt på auktion for 565 millioner kroner.

Et lille maleri af den italienske renæssancekunster Sandro Botticelli er torsdag solgt på Sothebys auktionshus i New York for et pænt stykke over en halv milliard kroner.

Den nøjagtige pris er 92,2 millioner dollar eller 565 millioner kroner.

Det er ny rekord for et italiensk maleri.

"Young Man Holding a Roundel" (ung mand holder en medaljon) hedder værket fra Botticelli, der levede fra 1445 til 1510. Han var den førende renæssancekunster i Firenze.

Det er et billede af en ukendt ung mand fra Firenze i slutningen af 1400-tallet.

Det et er et af kun en snes portrætter af Botticelli, som stadig findes.

Hans helt store værker er "Venus Fødsel" og "Primavera", der er de store attraktioner på et af verdens mest velbesøgte museer: Uffici i Firenze.

Alle de bud, der blev givet under auktionen i New York, foregik online eller over telefonen. Køberens identitet kendes ikke umiddelbart.

Den tidligere - ukendte - ejer af maleriet købte det i 1982 for 1,3 millioner kroner på en auktion i Storbritannien.

