En giftig larve har spredt sig i Sydøstengland og London.

Astma-anfald, opkast, feber og eksem er hvad, der venter de folk, som kommer i berøring med den giftige ‘Oak processionary moth, (OPM)’-larve, skriver BBC.

Den engelske Skov-kommission har opsat advarsler om at røre ved arten og specielt ved dens hår, som en OPM-larve har hele 62.000 af.



For selvom larven bliver til møl, der kun lever i cirka to til tre dage i juli eller august måned, kan den skyde hår af, som kan ligge på jorden og være aktive i op til fem år.

»Jeg troede, jeg havde helvedes ild«

En gartner forklarer til mediet, at hun oplevede ‘stærke smerter’ efter at have været i kontakt med OPM-larven, da hun arbejdede ved et egetræ, som larven opholder sig i.



»De første symptomer var et udslæt på min mave. Jeg var ikke klar over, hvad det var, og troede først, at det var hedeknopper. I denne tid havde jeg perioder, hvor jeg følte mig voldsomt syg. Jeg troede, at jeg måske havde helvedesild. Eksemen blev værre, og venstre side af mit ansigt blev dækket af et ømt irriterende udslæt. Mit venstre øje blev meget ømt og begyndte at græde,« siger hun til BBC.



Gartneren kontaktede sin læge, som kunne konstatere, at hendes symptomer skyldtes den giftige larve.

