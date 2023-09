Stofferne lå gemt under en lem i gulvet.

»En større mængde« fentanyl og andre stoffer blev fundet i et hemmeligt hulrum under linoleumet i lejligheden i Bronx i New York.

Det skriver den amerikanske tv-station ABC News.

Politiet i den amerikanske storby har delt billeder af fundet, som viser omkring et dusin plastikposer fyldt med brunt og hvidt pulver.

Det er dog ikke så meget fundet i sig selv, der har vakt opsigt.

Politiet har offentliggjort dette billede af narkofundet i gulvet. Foto: NYPD

Det har derimod den omstændighed, at stofferne blev fundet i lokaler, som blev brugt til privat børnepasning af helt små børn.

Fredag 15. september døde den blot etårige Nicholas Dominici af en formodet overdosis efter kun at have været i vuggestuen i en uge.

Tre andre børn – to drenge på to år og en pige på otte måneder – lå livløse i Divino Nino Day Care, da politi og redningsmandskabet nåede frem. De blev straks kørt på hospitalet og genoplivet. Den ene dreng er angiveligt fortsat i kritisk tilstand.

Urinprøver fra børnene viste, at de havde fentanyl i kroppen.

Nicholas Dominici ville være blevet to år i november.

Politiet mener, at børnene har indåndet større doser af fentalyn, der er blevet spredt i rummet under arbejdet med stofferne.

Børnepasningen var nemlig tilsyneladende bare et skalkeskjul, som skulle dække over en omfattende narkohandel.

Ifølge politiet var hulrummet med stofferne gemt under en måtte.

Da nyheden om det døde barn og de tre andre syge spredte sig, modtog politiet et tip om, at der var et hemmeligt rum i gulvet.

Betjentene blev mødt af en lejlighed med et syndigt rod, hvor redskaber til at fremstille stoffer stod fremme mellem klapvogne og morgenmad.

Kort efter fandt de store mængde stoffer på stedet.

Den 36-årige kvinde Grei Mendez, som var ansvarlig for vuggestuen, og hendes fætter, den 41- Carlisto Acevedo Brito, er blevet anholdt og sigtet for at være i besiddelse af narkotika med henblik på salg og for at være skyld i dødsfaldet.

»Vi hævder, at de tiltalte forgiftede fire babyer og dræbte en af dem, fordi de kørte narkovirksomhed fra en daginstitution,« siger advokat Damien Williams.

Grei Mendez' advokat siger ifølge BBC, at hans klient nægter sig skyldig. Ifølge ham var hun uvidende om, at der blev opbevaret stoffer i vuggestuen.

Politiet har desuden oplyst, at den mængde stoffer, der blev fundet i vuggestuen, havde en styrke, som kunne have dræbt 500.000 mennesker.