Den lille canadiske landsby Weldon er i chok.

»Ingen i byen kommer nogensinde til at sove igen. De vil være rædselsslagne for at åbne døren,« siger en af de kun omkring 200 indbyggere, Ruby Works, til nyhedsbureauet AP:

For det var her, at døden, brutaliteten og ondskaben søndag slog hårdt ned i det lille lokalsamfund.

To mænd er mistænkt for at have dræbt 10 personer i blodige knivangreb, mens yderligere 15 er blevet såret i Weldon og i reservatet James Smith Cree Nation.

Politiet ved et hus i Weldon. Foto: DAVID STOBBE

Her siger høvding Calvin Sanderson fra Chakastaypasin-stammen, der er blandt Canadas oprindelige befolkning, om ofrene.

»De var vores familiemedlemmer, vores venner. Stort set alle heromkring er i familie med hinanden, så det er ret hårdt,« fortæller han til Peterborough Examiner:

»Det er frygteligt.«

Endnu har myndighederne ikke sat navne på de mange ofre, der blev overfaldet på 13 forskellige gerningssteder, men i de pågældende områder af Saskatchewan-provinsen ved alle godt, hvem de er.

Og mange indbyggere fortæller nu, hvordan de i løbet af søndagen blev kontaktet af de formode gerningsmænd ved deres hjem, hvor de altså slap fra mødet med livet i behold.

»De kom op til terrassen og tog i døren. De bankede ikke på,« som June Carrier fortæller til Peterborough Examiner:

»Det har virkelig sat en skræk i livet på mig, efter at det gik op for mig, hvad der kunne være sket.«

Det føderale, canadiske politi, Royal Canadian Mounted Police, har sat navne på de to mistænkte. Det drejer sig om 31-årige Damien Sanderson og 30-årige Myles Sanderson.

De to mistænkte: Damien Sanderson og Myles Sanderson. Foto: HANDOUT

Politiet har samtidig efterlyst deres formodede bil, en sort Nissan, og advarer folk mod at tage kontakt til duoen, da de betragtes som livsfarlige.

Der er indledt en massiv menneskejagt i Saskatchewan samt i naboprovinserne Alberta og Manitoba.

»Vi dedikerer et maksimalt antal af ressourcer til sagen,« som vicepolitikommissær ved Royal Canadian Mounted Police Rhonda Blackmore har udtrykt det på et pressemøde:

»Hvis Damien og Myles lytter med, vil jeg bede bede jer om at overgive jer til politiet.«

Noget klart motiv har politiet endnu ikke. Det menes, at nogle ofre var nøje udvalgte, mens andre var tilfældige.