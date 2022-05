Et uhyggeligt drama har udspillet sig i det sydlige Stockholm torsdag.

Her er et lille barn og en voksen kvinde blevet fundet dræbt i en villa i Mälarhöjden i det sydlige Stockholm.

Det skriver flere svenske medier heriblandt Expressen.

De to dræbte personer blev fundet tidligere torsdag, og det indledte en større menneskejagt, som siden har resulteret i, at en gerningsmand nu er anholdt.

»Han har en relation til dem,« siger Daniel Widahl, der er pressetalsmand hos politiet i Stockholm.

Da politiet fik den umiddelbare melding om hændelsen omkring klokken 14.00 torsdag, lød det først, at en kvinde og et lille barn skulle være kommet alvorligt til skade i en hændelse.

Men omkring klokken 19.00 kunne politiet så fortælle, at en kvinde i 40erne og en pige på omkring fem år begge var omkommet.

»Der var livreddende forsøg på kvinden, men hun døde på stedet. Barnet blev bragt på hospitalet og døde der,« forklarer Daniel Wikdahl til Expressen.

I den efterfølgende jagt på en gerningsmand har politiet i Stockholm beslaglagt to biler, hvoraf den ene er en taxa.

Samtidig blev det besluttet at stoppe den ene at Stockholms metrolinjer, da man havde en mistanke om, at gerningsmanden kunne have benyttet den.

Politiet er fortsat i gang med efterforskningen i sagen. Og derfor er det endnu sparsomt, hvad der er meldt ud omkring motiv og gerningsmanden.