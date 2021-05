Natten til søndag kollapsede to huse i den engelske by Heysham efter en formodet gaseksplosion.

Ulykken kostede et lille barn livet.

'Desværre kan vi nu bekræfte, at et lille barn er omkommet og at fire andre personer er blevet såret, heraf to alvorligt,' skriver politiet i amtet Lancashire, hvor Heysham ligger, på Twitter.

'Vores tanker går til alle dem, der er berørt,' fortsætter politiet.

We remain at scene of a suspected gas explosion on Mallowdale Ave Heysham which has caused 2 houses to collapse & badly damaged another. Sadly, we can now confirm a young child has died & 4 other people have been injured, 2 seriously. Our thoughts are with all those affected. pic.twitter.com/mkiDAFNba3 — Lancashire Police (@LancsPolice) May 16, 2021

Klokken 05.49 dansk tid skrev brandvæsenet i Lancashire, at man var rykket massivt ud med 10 brandbiler efter de første meldinger om eksplosionen. Klokken 09.30 var politiet og brandvæsenet er stadig på stedet.

En bruger har delt et billede af boligkvarteret efter eksplosionen.

'Der har været en frygtelig eksplosion på Mallowdale Ave i Heysham. Ser katastrofalt ud,' skriver brugeren @murphy30220538 på Twitter.

Ifølge øjenvidner kunne der høres politisirener i området i lang tid efter eksplosionen, hvor også et tredje hus blev voldsomt beskadiget. Det skriver Sky News.

There's been a terrible explosion on Mallowdale Ave in #Heysham sounds disastrous, 3 houses collapsed, praying for everyone #morecambe #lancaster — murphy (@murphy30220538) May 16, 2021

Politiet opfordrede natten til søndag alle til at holde sig væk fra området omkring eksplosionen.

Flere beboere i naboejendommene blev evakueret, og for en sikkerheds skyld blev der slukket for strømmen i området.

Ifølge Sky News har beboere i området også beordret til at slukke for gassen.

Det afdøde barns alder fremgår ikke.