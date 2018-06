I videoen herover kan du se et klip fra dagens pressemøde med Donald Trump.

Da Nordkoreas leder Kim Jong-un og USA's præsident Donald Trump skrev under på et historisk dokument, kunne Twitter ikke lade være med at granske deres underskrifter.

På den side af arket ser man Donald Trumps underskrift, der er stor, fed, strittende og med masser af blæk. På den anden Kim Jong-uns, der skråner opad og rummer masser af luft. Som flere Twitter-brugere bemærker minder den lidt om små raketter, mens andre sammenligner med missiler. En mener sågar, den minder om en kat, der har trådt i noget blæk og er vadet ind over siden.

Kim Jong Un's signature.....like a flying rocket. — FatFingers (@ndhedgehogging) June 12, 2018

Wow, I can understand Trump signature on the NoKo agreement but Kim Jong Un signature looks like a missile — Willie Hirsh (@WillieHirsh) June 12, 2018

I think we’re doomed because Kim Jong Un’s signature was clearly cooler than Trump’s.#NorthKorea #KimTrumpSummit — JJ Whitehead (@JJWhitesnake) June 12, 2018

Men også Trumps underskrift bliver genstand for analysen på Twitter.

'Trumps underskrift ligner allerede et klanstævne, mens Kims ligner en missilaffyring,' skriver en bruger, mens en anden tilføjer, at Trumps underskrift vidner om, at han er meget privat og svær at forstå. Fortsætter man ud af den galej mener flere brugere, at Kim Jong-uns underskrift vidner om en krigslysten og selvoptaget mand.

Trump sure has an impressive signature!! Must be using an extra broad nib!! Compare that to an ant crawl signature of Kim Jong Un.... — STACTech India (@SushilBaboo) June 12, 2018

Signatures that are hard to decipher indicate a person is very private, hard to read and understand – Trump’s signature is an example.

Kim Jong Un.

His handwriting was slightly tilted, with the direction going upwards, which experts say indicate feisty & self-centred personality. — surendra shetty (@sursmi) June 12, 2018