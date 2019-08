Siden lørdag har Lucas Dobson på seks år været efterlyst, efter han faldt i en flod i den sydøstlige del af England.

Tidligere onsdag blev hans lig så fundet i samme flod af det engelske politi.

Politiinspektør Mark Weller kunne kl. 09.15 lokal tid officielt melde ud, at det var Lucas Dobsons lig, man havde fundet. Det skriver Daily Star.

Lucas Dobsons familie takker gennem politiet alle dem, der kom ud og ledte efter deres søn.

Body found in search for Lucas Dobson, 6, who was swept away in UK river. https://t.co/8FhNyHGXBG pic.twitter.com/L8KoRgJew1 — LADbible (@ladbible) August 21, 2019

Mange frivillige hjalp til

Udover det lokale politi og andre myndigheder, så havde 500 frivillige deltaget i eftersøgningen af Lucas Dobson siden i lørdags.

Flere forskellige mennesker tændte lys med budskabet om at 'lyse floden op for Lucas'.

I tirsdags fik alle de frivillige dog besked om at holde sig væk fra eftersøgningsområdet.

Politiinspektør Mark Weller udtaler, at selvom eftersøgningen nu er slut, så forsætter støtten til Lucas Dobsons efterladte familie.