Politiet på ferieøen Cypern har fundet et forrådnet lig i en sø. Liget sættes i forbindelse med den seriemorder, der har tilstået en lang række drab på kvinder og børn.

Ifølge AP var liget proppet ned i en kuffert, før det blev smidt i søen.

»En forrådnet krop er blevet fundet. Liget kan ikke identificeres og befinder sig nu på et lighus i forbindelse med yderligere undersøgelser,« siger politiet i en udtalelse.

Liget blev fundet i en sø vest for hovedstaden Nikosia, hvor et andet lig blev fundet i sidste uge. Dette lig blev ligeledes fundet i en kuffert.

35-årige Nicos Metaxas formodes at være Cyperns første seriemorder. Foto: - Vis mere 35-årige Nicos Metaxas formodes at være Cyperns første seriemorder. Foto: -

En 35-årig militærmand har været i politiets varetægt siden midten af april, hvor han tilstod at have dræbt fem migrantkvinder samt to piger, der var børn af to af de dræbte kvinder.

De dræbte børn var henholdsvis seks og otte år, da de efter sigende blev dræbt af den 35-årige ved navn Nikos Metaxas. Alle de dræbte forsvandt i perioden mellem september 2016 til juli/august 2018.

Ifølge nyhedsbureauet har Nikos Metaxas, som formodes at være Cyperns første seriemorder, selv oplyst politiet, at han har smidt tre af sine ofre i søen vest for den cypriotiske hovedstad.

Fire af hans tilståede drabsofre er angiveligt fra Filippinerne, mens to af dem er fra Rumænien og den sidste fra Nepal.

Her finder politiet det femte offer for den formodede seriemorder. Foto: YIANNIS KOURTOGLOU Vis mere Her finder politiet det femte offer for den formodede seriemorder. Foto: YIANNIS KOURTOGLOU

Ud af de fem lig, der indtil videre er blevet fundet, er blot to blevet identificeret. Det drejer sig angiveligt om to filippinske kvinder.

Selvom Nikos Metaxas 'kun' har tilstået syv drab, frygter de cypriotiske myndigheder, at han kan have mange flere liv på samvittigheden.

I sidste uge kom det således frem, at politiet mistænker ham for at have haft fingeren med i spillet i forbindelse med intet mindre end yderligere 23 forsvindingssager af udenlandske kvinder.

I forbindelse med sin tilståelse af de syv drab har militærmanden forklaret, at han har mødt kvinderne på nettet, og han har blandt andet fortalt, at han skulle have kvalt den ene kvinde til døde under sex.

De fleste af kvinderne var rejst til øen for at finde arbejde som rengøringsdamer, og de cypriotiske myndigheder har hidtil vurderet, at de frivilligt var rejst væk igen.

Sagen har dog skabt stort kritik mod politiet, da mange ikke mener, at de har undersøgt sagerne om de forsvundne kvinder godt nok.

Kritikken har blandt andet medført, at Cyperns justitsminister torsdag trak sig tilbage, mens ferieøens politichef er blevet fyret.

På trods af sin tilståelse er Nikos Metaxas endnu ikke blevet sigtet i sagen.