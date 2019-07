Flere og flere lig driver i land på tunesiske strande i Nordafrika, hvilket får lokale til at råbe op.

Det er efterhånden dagligt, at lokale og nationalgarden i Tunesien beretter om lig, der skyller i land ved nordafrikanske land.

På to uger er knap 40 skibbrudne migranters lig drevet i land, og selvom det er voldsomt, er det ikke nyt i Tunesien, skriver Politiken.

En lokal fisker forklarer nemlig over for avisen, at han i de seneste ti år jævnligt har bjærget lig omkring stranden i byen Zarzis.

Faktisk er situationen så voldsom, at ligene ender i massegrave, hvilket i særdeleshed påvirker den lokale fisker Chamseddine Marzoug.

»Mandag var jeg med til at begrave 20 ofre, og det bliver ved. Det er så slemt, at vi nu må begrave døde migranter i massegrave. Det er en frygtelig og fuldstændig uværdig situation,« siger han til Politiken.

Ligene, som senest er blevet skyllet i land i Tunesien, menes at stamme fra Libyen. Her gik omkring 80 flygtninge og migranter om bord i en proppet gummibåd. Målet var at krydse Middelhavet og nå Italien, har overlevende og International Organization for Migration, IMO, fortalt.

Men fordi skibene ikke kan holde til så mange om bord, ender skæbnen for flere på tragisk vis i havet.

En massegrav nær Zarzis i Tunesien. Foto: FATHI NASRI

Overlevere fra ulykken fortalte torsdag i sidste uge til den tunesiske kystvagt, at der var 86 ombord på båden, der sejlede ud fra Libyen mod Europa. Organisationen venter, at dødstallet vil stige.

Til nyhedsbureauet AFP har Soleiman Coulibaly - der som en af blot ganske få overlevede, da den gummibåd, han var om bord på, pludselig sank ud for kysten til Tunesien i mandags - fortalt, hvordan han overlevede i vandet.

Det gjorde han blandt andet ved at klamre sig til et stykke træ i to dage.

»Folk var skræmte, da vandet begyndte at komme ind. Nogle faldt i vandet. De blev dernede,« fortalte han til AFP.

Med ham om bord på båden var blandt andre en kvinde med en lille baby og en anden kvinde, der var gravid.

Tusindvis af migranter drukner årligt i forsøget på at komme over Middelhavet. I år er antallet af omkomne dog lavere, hvilket ifølge Ritzau især skyldes bestræbelserne på at forhindre migranterne i at tage af sted fra Libyen, som EU støtter.

Foreløbig menes 682 migranter at være omkommet på Middelhavet i år, vurderede Den Internationale Organisation for Migration (IOM) i midten af juli.

Også 65 andre migranter med kurs mod Europa fra Libyen druknede i maj, da også deres båd kæntrede ud for Tunesien.