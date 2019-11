Sidste måned blev 39 vietnamesere fundet døde i en kølecontainer. Først nu er de sidste ankommet til Hanoi.

Alle ligene af de 39 mennesker, der omkom i en lastbil i britiske Essex sidste måned, er ankommet til Vietnam.

Dermed er et månedlangt tragisk forløb nået til ende, efter at familier i det sydøstasiatiske land har ventet på, at deres afdøde familiemedlemmer skulle blive returneret.

23 lig ankom tidligt lørdag lokal tid til lufthavnen i Hanoi ifølge de lokale myndigheder. De første 16 ankom onsdag.

Her blev de modtaget af familiemedlemmer og venner, der holdt hvide roser i deres hænder.

Det var den 23. oktober, at otte kvinder og 31 mænd blev fundet døde i en kølecontainer i en trailer i Grays i Essex nær London. Ni af dem var teenagere.

Familierne til ofrene, som alle var mellem 15 og 44 år, har været plaget af forvirring og ængstelse over, hvordan ligene skulle komme tilbage til Vietnam.

De har selv skullet betale for at få ofrene hjem. Det har ifølge officielle dokumenter fra Vietnams udenrigsministerium kostet godt og vel 19.000 kroner for hvert lig.

Myndigheder har meddelt, at de ville lægge ud for omkostningerne, som familierne kunne betale tilbage senere.

En nordirsk mand, der er sigtet for manddrab i forbindelse med sagen, har erkendt at have bidraget til ulovlig immigration. Han står over for i alt 41 forskellige anklager.

To andre nordirere er anholdt i sagen. Ti personer skulle være blevet anholdt i Vietnam.

Fundet af ligene i kølecontainerne har på ny kastet lys på den ulovlige migration, der organiseres af menneskehandlere, som sender fattige mennesker fra Asien, Afrika og Mellemøsten på farefulde rejser mod vestlige lande.

/ritzau/Reuters