Centrum-venstre-alliancen Blå og Hvid får 37 mandater mod 36 til Likud, viser den første valgstedsmåling fra den israelske tv-kanal Kan 11.

En anden måling fra tv-stationen Kanal 12 giver Blå og Hvid et forspring på fire mandater til Likud (37-33). Parlamentet har 120 pladser.

Valgstedsmålingerne tyder dog på, at der næsten er dødt løb mellem blokkene i israelsk politik.

Gantz, der er Israels tidligere hærchef og leder af alliancen, har været hurtigt ude og erklæret sig som vinder af valget, siger en talsmand for hans alliance, skriver Reuters.

Det samme har Netanyahu.

Valgeksperter gætter fortsat på, at Likuds leder, Benjamin Netanyahu, vil kunne danne den næste regering i koalition med små højrereligiøse partier.

Men Blå og Hvids leder, Benny Gantz, kan med flest mandater i ryggen få serveretten. At det bliver ham, som Israels præsident først vil give muligheden for at sammensætte en regering.

Hvis det skulle lykkes Netanyahu at hale en ny regering i land, vil det gøre ham til premierminister for femte gang.

Normen i Israel er koalitionsregeringer. Derfor kan der de næste dage ventes at blive gjort forsøg på aftaler på kryds og tværs af det politiske spektrum.

Der meldes om lav valgdeltagelse blandt de israelsk-palæstinensiske vælgere. De udgør 17 procent af befolkningen.

Der har i det arabiske-palæstinensiske miljø været opfordringer til at boykotte valget. Blandt andet som en reaktion på en forfatningsændring sidste år. Den fastslog, at staten Israel er jødisk. Den udelader andre mindretal.

Den israelske valgkommission har tirsdag aften meldt Likud til politiet, rapporterer avisen Haaretz.

Likud har i løbet af valgdagen sendt 1200 af partiets medlemmer ud for med kropskameraer at bevidne afstemningen på valgsteder med mange arabere. Det har efter alt at dømme været ulovligt og krænket de palæstinensiske vælgere.

Netanyahu har under valgkampen slået på sikkerhed, og han har advaret mod den ustabilitet, som vil følge, hvis "venstrefløjen" - Blå og Hvid - kommer til magten.

/ritzau/