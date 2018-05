En bus i Storbritannien har påkørt "omkring 25" køretøjer og såret omkring 14 mennesker. En person er anholdt.

En bus er tirsdag aften kørt ind i "omkring 25" køretøjer og har såret 14 mennesker i Dartford øst for den britiske hovedstad, London. Det oplyser politiet i Kent, der efterforsker hændelsen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det står ikke klart, hvordan hændelsen er foregået. På mediet Sky News' hjemmeside kan man se et billede af en bus, der er kørt mellem to kørebaner op i to biler.

Man kan ikke på billedet umiddelbart tyde, hvorvidt der er tale om en ulykke, eller hvilken tilstand bussens fører er i.

Avisen The Independent skriver, at politiet har anholdt en person på stedet for hensynsløs kørsel. Der er ikke umiddelbart flere detaljer om anholdelsen.

/ritzau/