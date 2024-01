Den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump, stormede fredag eftermiddag ud af en retssal i New York.

Trump er i retten for bagvaskelse af E. Jean Caroll, som har beskyldt ham for voldtægt i et stormagasin i 1990erne.

I en tidligere sag er Trump blevet frifundet for voldtægt men dømt for seksuelt overgreb og æreskrænkelse.

Den nuværende retssag fokuserer kun på, hvilken skadeserstatning, Trump skal betale for bagvaskelse.

»Det vil blive noteret, at Hr. Trump lige har rejst sig og er gået ud af retssalen,« siger distriktsdommeren Lewis Kaplan efter, at Trump har rejst sig.

Den tidligere præsident gik, da E. Jean Carolls advokat sagde til nævningene, at Trump er en »løgner, som tror, at reglerne ikke gælder for ham.«

Trump er dog sidenhen vendt tilbage til sin plads i retten.

E. Jean Caroll kræver mindst 80 millioner kroner i et erstatning.

Oprindeligt var Trump også anklaget for voldtægt i sagen.

Det er den 79-årige kvinde E. Jean Carroll. der havde anlagt den civile retssag mod Trump, som hun beskyldte for at have voldtaget hende i et prøverum i butikken Bergdor Goodmann på Manhattan tilbage midt i halvfemserne.

Hun har også anklaget Trump for æreskrænkelse, da han har beskyldt hende for have opdigtet historien.

Men en jury nåede altså frem til, at Trump ikke havde begået en voldtægt.

Nævningerne skulle tage stilling til, om Trump voldtog Carroll, begik seksuelt overgreb, eller befamlede hende.

Det tog juryen knap tre timer at nå frem til en afgørelse.

På video blev Trump udspurgt af Carolls advokater.

På videoen benægtede Trump ethvert kendskab til, at han skulle have trukket Caroll ind i et prøverum i butikken Bergdorf Goodman på Manhattan og voldtaget hende.

»Hvis det virkelig var sket, ville det være blevet anmeldt i løbet af nogle minutter,« sagde Trump med henvisning til, at de mange andre kunder i butikken, måtte have hørt noget.

Trump benægter overhovedet nogensinde at have mødt E. Jean Carroll.

»Det er den mest latterlige, ulækre historie. Det er noget, der er blevet fundet på,« sagde han.

Carroll har i retten fortalt, at hun ikke har været i stand til at have et romantisk forhold til nogen efter det angivelige overfald.

Det ventes, at juryen kan nå frem til en dom senere fredag.