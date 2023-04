Lyt til artiklen

Der kan komme tomme hylder ret så hurtigt i supermarkederne.

Sådan ser situationen ud i Norge lige nu.

Dagbladet skriver, at 22.947 LO-medlemmer har indledt en strejke.

I modsætning til i Danmark lykkedes det nemlig ikke i Norge at nå til enighed om en ny overenskomst.

I første omgang er blandt andet bryggeriarbejdere taget ud til strejke.

Det betyder, at der ikke vil blive bragt sodavandsmærker som Pepsi og Coca-Cola ud til butikkerne. Ølproduktionen vil også ligge stille.

Også flere slikfabrikker strejker.

Til Dagbladet siger Anne Berit Aker Hansen, der er formand for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund:

»Der kan komme tomme hylder i supermarkederne på rekordtid, og mange vil få trang til at hamstre.«

Hun kommer med en opfodring til nordmændene.

»Hvis folk begynder at hamstre, tømmes hylderne meget hurtigere end det er forsvarligt og nødvendigt. Det kan ske, men min opfordring er helt klart, at folk skal undgå at gøre det.«

Flere Ikea-butikker må også holde lukket på grund af strejken, der kan udvides i løbet af ugen.