Amerikansk politi rykkede tirsdag aften dansk tid massivt ud til et skyderi ved YouTubes hovedkvarter i San Bruno i Californien. Flere er såret - og den formodede gerningskvinde meldes død.

På et pressemøde kort før midnat fortalte politiinspektør Chief Ed Barberini fra det lokale San Bruno Politi, at mindst fire personer er kommet til skade efter skyderiet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Derudover er der fundet en død person. Det drejer sig om en kvinde, og ifølge politiet formodes hun at have været gerningsmanden. Hun skulle være død af en selvforskyldt skade.

»Det var meget kaotisk, som I nok kan forestille jer,« forklarede Ed Barberini på pressemødet om hele hændelsen.

Billeder fra stedet foran YouTubes hovedkvarter. Foto: GRAEME MACDONALD/via REUTERS Billeder fra stedet foran YouTubes hovedkvarter. Foto: GRAEME MACDONALD/via REUTERS

En talsperson fra San Francisco General Hospital oplyser til nyhedsbureauet AP, at hospitalet har modtaget tre patienter i forbindelse med skudepisoden. En af dem - en mand på 36 år - meldes at være i kritisk tilstand, mens en 32-årig kvinde meldes at være alvorligt kvæstet. En anden kvinde på 27 år er kommet mindre til skade.

Det vides ikke, hvordan tilstanden er på det fjerde offer.

På Twitter bekræftede det lokale politi tidligere tirsdag aften, at man var 'rykket ud til en aktiv skytte', og myndighederne rådede folk til at blive væk fra området.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3. april 2018

Google - der ejer YouTube - oplyste efter de første meldinger om skud ifølge BBC, at man 'koordinerede med myndighederne'.

Omkring 1.700 mennesker arbejder i YouTubes hovedkvarter.

Billede fra situationen ved YouTubes hovedkvarter. Foto: GRAEME MACDONALD/via REUTERS Billede fra situationen ved YouTubes hovedkvarter. Foto: GRAEME MACDONALD/via REUTERS

På de sociale medier er flere folk, der arbejder hos YouTube, begyndt at beskrive, hvad der skete. Blandt andre Tood Sherman:

'Vi sad i et møde, da vi hørte folk løbe, fordi gulvet rystede. Første tanke var, at det var et jordskælv,' skrev han i et tweet, mens han i et andet fortsatte:

'Jeg kiggede ned og så bloddråber på gulvet og trappen. Jeg kiggede rundt for at få øje på truslen, før vi løb ned og ud ad bygningen'.

I looked down and saw blood drips on the floor and stairs. Peaked around for threats and then we headed downstairs and out the front. — Todd Sherman (@tdd) 3. april 2018

I sit sidste tweet om hændelsen skrev Todd Sherman, at han sad i en Uber og var på vej hjem i sikkerhed.

En anden medarbejder - Vadim Lavrusik - har skrevet:

'Aktiv skudepisode ved YouTubes hovedkvarter. Jeg hørte skud og så personer løbe, da jeg sad ved mit skrivebord. Nu har jeg barrikaderet mig i et rum med kolleger'.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3. april 2018

Han har efterfølgende skrevet, at han er i sikkerhed og er blevet evakueret.

Tv-billeder fra stedet har vist, hvordan et stort antal medarbejdere blev evakueret og forlod bygningen med deres hænder hævet over deres hoveder.

Foto: JUSTIN SULLIVAN Foto: JUSTIN SULLIVAN