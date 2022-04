Siden torsdag har Rasmus Paludan været årsag til voldsomme sammenstød mellem svensk politi og unge, som demonstrerer mod Paludan.

Ifølge Aftonbladet er der endnu engang uroligheder søndag eftermiddag.

Denne gang i Skäggetorp i Linköping, hvor der bliver kastet sten mod politiet.

Rasmus Paludan havde annonceret, at han havde til hensigt at brænde koranen i Linköping klokken 12, og det fik en gruppe folk til at samle sig ved frokosttid.

Flere af dem var maskeklædte, rapporterer Aftonbladet.

Paludan har ifølge svensk politi ikke fået tilladelse til at demonstrere offentligt.