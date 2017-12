Fem betjente og to borgere blev søndag eftermiddag dansk tid ramt af skud i den amerikanske delstat Colorado. En af betjentene er afgået ved døden.

Det oplyser Douglas County Sheriff's Office på Twitter.

Betjentene og de to borgere blev ramt af skud afgivet fra et hus i Highlands Ranch, som politiet var rykket ud til, efter de havde modtaget meldinger om husspektakler derfra.

A Code Red was sent out regarding this incident. Any citizens in the affected area are instructed to shelter in place, avoid windows and stay away from exterior walls. pic.twitter.com/RgutCEqgJA — DC Sheriff (@dcsheriff) 31. december 2017

Til at begynde med ville politiet ikke oplyse, hvor mange betjente der var blevet ramt - eller hvor alvorligt de var blevet såret.

»Vi har flere sårede betjente. Vi oplyser ikke et antal eller en status på nuværende tidspunkt, vi arbejder stadig på at få fat i den mistænkte,« fortalte en talsmand fra politiet, Jason Blanchard, til Denver Post.

Folk i området blev derfor bedt om at holde sig inden døre eller væk fra stedet, indtil gerningsmanden var blevet fanget.

»Vi har SWAT (en specialenhed i amerikansk politi, red.) derude for at sætte op og rykke ind,« sagde en anden talsperson fra Douglas County Sheriff’s Office, Lauren Lekander, til Denver Post.

UPDATE, we have multiple deputies down, no update on their status. The scene remains active and please avoid the area. — DC Sheriff (@dcsheriff) 31. december 2017

På Twitter oplyser politiet ved 17:40-tiden, at fem betjente, der rykkede ud til en lejlighed i Copper Canyon Apartments, blev ramt, mens to andre også blev såret.

'Fem betjente skudt af den mistænkte. En betjent er bekræftet død. To civile er også ramt af gerningsmanden', skriver politiet, som oplyser, at den mistænkte er blevet skudt og menes at være afgået ved døden.

**Copper Canyon OIS Update**- Deputies responded to a domestic disturbance resulting in shots fired. 5 deputies shot by suspect. 1 deputy confirmed deceased. 2 civilians also shot by suspect. Suspect shot & believed to be dead & no longer a threat. #CopperCanyonOIS — DC Sheriff (@dcsheriff) 31. december 2017