Amerikanske lokalmedier melder om et masseskyderi i byen Greenville i delstaten Texas i USA.

Der er ifølge det internationale nyhedsbureau BNO flere tilskadekomne i et masseskyderi, der meldes at have fundet sted kort efter midnat lokal tid.

Skyderiet har ifølge mediet fundet sted på et spillested i byen Greenville nordøst for storbyen Dallas.

Der er forlydender om adskillige sårede og dødsfald.

Politi og ambulancefolk er kaldt til stedet, efter meldinger om en attentatmand på spillestedet 'The Party Venue', men yderligere detaljer kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Opdateres...