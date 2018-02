Er du tæt på jordskælvet, og har du foto eller video? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.



Et massivt jordskælv har søndag aften dansk tid ramt Papua New Guinea.

Det oplyser det amerikanske seismologiske institut (USGS).

Der er på nuværende tidspunkt ikke meldinger om dræbte eller tilskadekomne.

Skælvet, der ifølge USGS er blevet målt til 7,5. Det havde en dybde på 35 kilometer. Det ramte 89 kilometer syd-sydvest for byen Porgera.

Tidligere søndag blev også Japan ramt af jordskælv.

Det er ikke første gang, at Papua New Guinea bliver ramt af jordskælv. Ø-nationen, der ligger sydvest for Indonesien og nord for Australien, er beliggende i den såkaldte 'Ring of fire' (ring af ild, red.) i Stillehavet, der er kendt som et sted med voldsom seismisk aktivitet.

Ø-nationen Papua New Guinea Ø-nationen har tidligere blandt andet hørt ind under Australien, men blev i 1975 en selvstændig nation indenfor Commonwealth, det tidligere britiske statssamfund, hvorunder også Australien og Canada hører til. Overhovedet for Commonwealth er Storbritanniens dronning Elizabeth.

