En mand, som er mistænkt for at have begået fire mord i London natten til mandag, er blevet anholdt.

Det skriver Sky News.

Tre kvinder og en mand blev fundet dræbt i en ejendom i London-bydelen Southwark klokken 02.30 natten til mandag.

Kort forinden havde der været meldinger om husspektakler i ejendommen.

Da politiet ankom, blev de fire personer fundet inde i ejendommen.

De blev alle fire erklæret døde på stedet.

Ifølge Sky News' oplysninger blev de dræbt med knivstik.

Gerningsmanden skulle have kendt de fire ofre.

