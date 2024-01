300 brandfolk er netop nu i gang med at forsøge at slukke en kæmpe brand, der er brudt ud i Rusland.

Ilden hærger i et 70.000 kvadratmeter stort lager i Skt. Petersborg.

Det skriver Reuters.

Lagerbygningen ejes af Ruslands største onlineforhandler, Wildberries.

Flammerne har godt fat i et russisk lager for onlinevarer lørdag formiddag. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Flammerne har godt fat i et russisk lager for onlinevarer lørdag formiddag. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Firmaet meddeler, at alle ansatte på stedet er blevet evakueret.

Ingen skulle angiveligt være kommet til skade.

En tung sort røg stiger til vejrs over området.

Brandvæsenet vurderer, at branden er en såkaldt kategori 5-brand, hvilket er det højeste på skalaen.

Det er endnu uklart, hvad brandårsagen er.