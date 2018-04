Oplever du jordskælvet tæt på, og har du foto eller video? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Biler og bygninger rystede i Los Angeles, da et jordskælv torsdag eftermiddag lokal tid ramte Californien.

Skælvet blev målt til 5.3 på richterskalaen.

Det skriver flere amerikanske medier, blandt dem Los Angeles Times.

Earthquake that rattled L.A. area was strongest in several years https://t.co/mmAbE8Osmp pic.twitter.com/F9iGbBV0BK — Los Angeles Times (@latimes) April 5, 2018

Ifølge avisen var skælvet det kraftigste i Californien i flere år. Epicenteret lå i Stillehavet syd for Santa Cruz Island ved Californiens kyst, men skælvet kunne tydeligt mærkes i Los Angeles. Selv om selve skælvet var langt væk fra millionbyen, rystede bygninger og biler mærkbart, og folk blev bange.

»Jeg har lige oplevet mit første jordskælv. Min bil rystede i Santa Barbara,« skrev Megan Abundis på twitter.

En Misty Orman befandt sig samme sted, da skælvet ramte og beretter, at hun blev nødt til at støtte sig til væggen.

A preliminary report from the @USGS shows that a 5.0 #earthquake just struck off the coast of #SantaBarbara. Did you feel it? pic.twitter.com/Fqjox6Plae — Alan Rose (@KEYTNC3Alan) April 5, 2018

Ifølge de lokale myndigheder er der endnu ikke meldinger om hverken døde eller sårede, lige som der heller ikke skulle være tale om alvorlige ødelæggelser.

Myndighederne beroliger befolkningen med, at der ikke skulle være risiko for tsunami i forbindelse med skælvet.

