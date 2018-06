En bevæbnet mand er anholdt, efter han tidligere tirsdag holdt tre personer som gidsler i en bygning i det nordlige Paris.

Det skriver Les Parisien, der tilføjer, at manden blev anholdt kort før klokken 20.00, efter han i fire timer havde holdt de tre personer som gidsler, mens han hævdede at have en pistol og en bombe på sig.

Manden, der af fransk politi blev beskrevet som værende både »voldelig« og »målbevidst«, stillede angiveligt krav om at komme i kontakt med den iranske ambassade.

Som følge af gidseldramaet afspærrede fransk politi adskillige gader i området.

Ifølge The Guardian var hændelsen ikke terrorrelateret.

Alle gidsler er nu i sikkerhed, og der er ingen meldinger om alvorlig tilskadekomst.

An "unstable" armed man has taken two people hostage in Paris, CNN affiliate BFMTV reports. Police say the incident is not believed to be terrorism-related. https://t.co/h9suXU6at8 pic.twitter.com/IoiT3i3bVt — CNN Breaking News (@cnnbrk) 12. juni 2018

