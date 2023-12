En propalæstinensisk demonstration får Londons, og Europas, nok mest travle gade til at stå stille dagen før juleaften.

'No shopping while bombs are dropping,' lyder budskabet blandt andet fra de op mod 1000 demonstranter, der er mødt op på Oxford Street lørdag eftermiddag.

Demonstrationen blokerer midlertidigt for dem, der har valgt at shoppe julegaver i sidste øjeblik.

Og så falder budskabet ikke mindst på en af de dage, hvor flest besøger den kendte gade.

Demonstranterne holder skilte med ord som 'at dræbe børn er ikke selvforsvar,' og 'stop folkedrabet i Gaza'.

Det er især foran gadens Zara-butikker, at de mange mennesker er mødt op, hvor nogle videre råber ordene:

'Zara, Zara, du kan ikke gemme dig, stop med at støtte folkedrab.'

Tidligere i december kom den berømte tøjkæde ud i en større shitstorm, da en reklamekampagne, der nu er blevet trukket tilbage, indeholdt billeder af mannequindukker med manglende ben eller arme og statuer indhyllet i hvide klæder.

Kampagnen udløste voldsom kritik fra propalæstinensiske aktivister, fordi billederne kunne ligne scener fra krigszonen.

Demonstranter har siden opfordret til boykot af tøjkæden.

Ifølge Zaras ejere var der tale om en reklamekampagne, som blev idéudviklet i juli måned, hvorefter billederne blev taget i september.

Oxford Street i den vestlige del af London er Europas mest travle shoppinggade, hvor cirka en halv million mennesker dagligt besøger gaden, der har omtrent 300 butikker.