Al flytrafik til og fra Schweiz er lammet onsdag morgen.

Luftrummet over det centraleuropæiske land er lukket på grund af et teknisk problem.

Problemet er opstået i luftkontrolsystemet hos selskabet Skyguide.

Det oplyser Skyguide til Reuters.

Som konsekvens har lufthavnene i Zürich og Genève onsdag morgen oplyst alle kunder om, at flytrafikken er standset på ubestemt tid.

Det schweiziske medie 20 Minuten skriver, at Skyguide arbejder 'på højtryk' for at løse problemet og beklager overfor de mange flypassagerer.

En passager i lufthavnen i Zürich oplyser til 20 Minuten, at adskillige fly allerede er blevet aflyst eller udsat, men at stemningen er rolig.

B.T. følger sagen …