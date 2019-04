Det sidste fotografi blev dødflot ... sådan helt bogstaveligt.

På otte dage er tre turister styrtet i døden i en af USA's mest populære nationalparker, Grand Canyon i staten Arizona. De skulle allesammen lige tage ét fotografi mere.

I onsdags faldt en 67-årig mand fra Californien i afgrunden. Og det tog nationalparkens redningsfolk over fire timer at bjerge liget, der lå på en klippeafsats 130 meter nede.

Tre dage tidligere faldt en kinesisk turist i døden. Og ugen forinden styrtede en endnu uidentificeret midaldrende amerikansk turist i døden i nationalparkens sydlige ende.

Liiiige et billede til. Ioana 'Yowana' Elise Hociota elskede Grand Canyon. Hun faldt 300 meter i døden. Foto: Instagram

Alle tre dødsfald var ifølge avisen Arizona Daily Star et resultat af den verdensomspændende selfie-dille, hvor folk tager et billede af sig selv i forgrunden og et større motiv i baggrunden.

Og Grand Canyon er et fristende motiv.

Grand Canyon-kløften, som er udgravet af den frådende Colorado River, er 446 kilometer lang og op til 29 kilometer bred. På de dybeste steder er der næsten to kilometer ned til bunden. Og de fleste steder er det op til de årligt seks millioner turister at holde sig på sikker afstand af klippekanten. Ofte er der intet stakit.

Men det har selvfølgelig aldrig været let.

Er et fedt billede værd at dø for? Det indiske par Meenakshi Moorthy og Vishnu Viswanath levede – og døde – for de utrolige udsigter i alverdens nationalparker. Her ses de ved Yellowstone National Park. Foto: Instagram

Siden midten af 1800-tallet har mindst 770 mennesker mistet livet efter fald. Hvert år falder i snit 12 personer i døden. Men 2019 tegner nu til at blive et ekstra dødeligt år.

»Folk konkurrerer ligefrem om at tage de mest utrolige billeder, hvor de står helt ude på kanten af afgrunden. Det er, som om de efterlader deres sunde fornuft i bilen,« siger en parkbetjent, der ønsker at være anonym, til tv-stationen NBC.

Men det er ikke kun amatører, der lader livet i Grand Canyon.

Således var den rumænske indvandrer Ioana 'Yowana' Elise Hociota godt på vej til at blive den yngste bjergbestiger, der havde vandret hele Grand Canyon rundt, da hun sidste år styrtede 300 meter i døden. Og i en anden af USA's populære nationalparker, Yellowstone, satte et fatalt fald en stopper for det indiske par Meenakshi Moorthy og Vishnu Viswanaths internationale eventyr.

Det kan være fristende at gå helt hen til kanten i Grand Canyon. Her ses Brittany Maynard og hendes mand, Dan Diaz. Foto: HANDOUT - Reuters

I over fire år havde parret rejst jorden rundt og underholdt deres millioner af Instagram-følgere med deres utrolige billeder. Men ligesom så mange andre skulle Meenakshi og Vishnu lige have et fotografi mere. Og det blev det sidste.

Nationalparken Grand Canyon er 446 kilometer lang og op til 29 kilometer bred. På de dybeste steder er afstanden til bunden næsten to kilometer. Foto: RHONA WISE - AFP

Det kan være fristende at gå helt ud til kanten. I løbet af de seneste otte dage har tre mandlige turister mistet livet efter fald i den amerikanske nationalpark Grand Canyon. Foto: JOE KLAMAR - AFP