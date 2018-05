To civilbetjente er blevet slået ihjel i en frygtelig bilulykke på vej hjem fra en af de to betjentes bryllup.

31-årige Michael Colangelo var ledsaget af den 39-årige John M. Martinez, da de kørte væk fra førstnævntes bryllup i en lånt Maserati søndag aften.

Inden de rundede halvanden kilometer, kørte bilen af vejen og ramte et træ. Begge betjente døde på stedet.

Kort efter kom den resterende del af brylluppets selskab kørende ad samme vej, men de blev holdt tilbage af politiet, der spærrede vejen.

Her fortæller øjenvidner, at det langsomt gik op for familiemedlemmerne, hvad som var sket. Vidner har blandt andet set politiet holde brudgommens far tilbage, mens han skreg.

Det var John M. Martinez, der er far til to børn, som sad bag rattet, da ulykken skete, fortæller amerikanske myndigheder ifølge New York Post.

Michael Colangelo og hans kone, Katherine, planlagde kort efter deres bryllup, at de skulle rejse til Costa Rica på en bryllupsrejse.

Blandt andet havde parret oprettet en profil på HoneyFund.com, hvor man kunne donere gaver og penge til deres snart forekommende rejse i forbindelse med deres bryllup. Her skrev parret blandt andet:

’Vi har levet sammen et godt stykke tid med vores gryder og pander, og da vi ikke behøver flere ting til hjemmet, så har vi en anden plan! Vi ved, det ikke er traditionelt, men det vil blive rigtig sjovt, og så kan vi få en masse sol. Så hvis du vil sende en gave vores vej, så vil en donation til vores bryllupsrejse virkelig gøre os glade! Så når vi slapper af på stranden eller ved poolen, vil vi læne os tilbage og takke dig!’

'Forfærdeligt'

Naboerne til huset, hvor parret boede, er chokeret efter dødsulykken.

»Det er forfærdeligt. Meget, meget sørgeligt. Han var lige blevet gift. Hans kone var meget, meget rar. Hun var stille og arbejdede en masse timer som sygeplejerske. Det var meningen, at Michael Colangelo skulle have haft en masse venner over i haven til grill. Han var en god fyr,« sagde Raymond Spatafora på 62 år til New York Post.

Foto: New York State Police Foto: New York State Police

Ifølge New York Post kan ulykken skyldes, at civil betjente accelererede op og ned og derfor missede et sving.

»Vejen går op ad en bakke og drejer så til venstre, og det var her, de mistede kontakten med vejen og fløj ud til højre side i vejen. Der ramte de et stort ahorntræ, bilen røg op i luften og vendte rundt på taget. Det var forfærdeligt. Jeg løb ned til bilen, og hele taget på den var knust,« sagde 72-årige Zaff til New York Post. Han var vidne til ulykken.