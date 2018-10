Det britiske medie Sky News skriver, at der ifølge anonyme kilder er fundet ligdele - deriblandt hovedet - fra den afdøde journalist Jamal Khashoggi.

Kilderne skal have fortalt mediet, at journalisten er blevet "skåret op" og at hans ansigt er blevet "vansiret".

Journalisten blev sidst set i live, da han gik ind på Saudi-Arabiens konsulat 2. oktober i storbyen Istanbul i Tyrkiet.

Sky News kommer ikke nærmere ind på, hvordan kilderne er knyttet til efterforskningen, eller hvordan mediet er kommet i kontakt med dem.

Informationerne kommer, kort tid efter at Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, i en tale i Ankara satte spørgsmålstegn ved, hvorfor liget af den afdøde journalist endnu ikke var blevet fundet.

I talen gennemgik Erdogan nogle af de informationer, som tyrkiske efterforskere er kommet frem til i efterforskningen.

Præsidenten kom ikke ind på detaljer om, hvordan den 59-årige saudiarabiske journalist mistede livet, men sagde, at det var planlagt flere dage i forvejen.

Opdateres....

/ritzau/